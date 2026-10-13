Марочко: ВСУ пытаются стереть с лица Земли Алешки в Херсонской области Марочко указал на попытки ВСУ стереть Алешки с лица земли

Москва13 окт Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) своими постоянными ударами по городу Алешки в Херсонской области хотят его уничтожить. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Украинские боевики хотят сровнять этот населенный пункт с землей для того, чтобы им не мешали перебросить свои силы и средства и создать плацдарм на южном берегу реки Днепр сказал он

При этом Марочко отметил, что российские бойцы оказывают помощь остающимся в Алешках мирным жителям, в том числе гуманитарную.

Ранее сообщалось, что первая леди США Мелания Трамп и ее команда готовы начать оказывать помощь жителям города Алешки в Херсонской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова будет находиться в постоянном контакте с аппаратом первой леди США Меланьи Трамп по ситуации в городе Алешки. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.