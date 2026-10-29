Много сожженных гражданских машин: боец рассказал об обстановке у Алешек Боец ВС РФ Казах: вокруг Алешек много сожженной гражданской техники

Москва29 окт Вести.На подступах к Алешкам в Херсонской области много сожженной техники гражданского населения. Об этом в беседе с военкором ИС "Вести" Леонидом Муравьевым рассказал боец Вооруженных сил России с позывным Казах.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносили удары именно по мирным гражданам.

Вокруг Алешек сейчас много сожженной техники гражданского населения. ВСУ работали именно по гражданскому населению, не давали спокойно жить. Сейчас, в период мирного соглашения, нам предстоит очень много работы сделать отметил Казах

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что в Алешках практически полностью отсутствуют связь и энергоснабжение, в городе нет также нет газа.

Россия и Украина продолжают соблюдать режим тишины в Алешках, необходимый для гуманитарной миссии. Омбудсмен Яна Лантратова отмечала, что сейчас идет разминирование маршрутов для доставки гуманитарной помощи и выезда мирных жителей.