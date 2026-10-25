Боец с позывным Леска: ВСУ бьют по месту скопления людей у больницы в Алешках Офицер Леска: ВСУ обстреливают место скопления людей у больницы Алешек

Москва25 окт Вести.Украинская ствольная артиллерия наносит удары по месту скопления жителей города Алешки Херсонской области вблизи местной больницы. Об этом агентству ТАСС заявил командир взвода огневой поддержки 331-го полка 98-й воздушно-десантной дивизии группировки войск "Днепр" с позывным Леска.

По словам военнослужащего, удары могут наноситься в разное время в течение дня.

В населенном пункте место возле больницы, где они [жители] собираются рядом с больницей. И противник бьет ствольной артиллерией туда. Может в 10.00 утра туда ударить, может в 11.00 ударить, может в 13.00 дня. У них там рынок "купи-продай", работает с 06.00 и до обеда сказал боец

Украинские боевики намеренно обстреливают это место, добавил военный.

Накануне посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что украинские вооруженные силы не позволяют прорывать блокаду Алешек и уничтожают всякие гуманитарные конвои, которые пытаются пробиться к городу.