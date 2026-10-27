Москва27 окт Вести.В городе Алешки Херсонской области практически полностью отсутствуют связь и энергоснабжение, там нет газа, однако работает больница, жителям в ограниченном количестве доставляют гуманитарную помощь, продукты и топливо. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, предстоящая гуманитарная операция в Алешках, для подготовки которой введен "режим тишины", должна расширить возможности по снабжению жителей города самым необходимым.

Связь в районе Алешек практически отсутствует. Уже с прошлого года поврежден газопровод, там нет газа, который давал возможность вырабатывать электроэнергию. Там отсутствует энергоснабжение, практически полностью отсутствует. Но там работает центральная больница районная, в которой, в общем-то, оказывают помощь пострадавшим и в которой и сейчас, и все это время, в ней и на соседних объектах, можно было предоставить гуманитарную помощь, которая доставлялась туда. Доставляли ее туда с помощью наших военнослужащих, которые, конечно же, никогда не оставят один на один [с противником] жителей, находящихся рядом с ними. И сейчас у нас будет возможностей больше. Там работают коммунальные службы, продолжают работать, они помогают тоже жителям. Это жители тех же Алешек и близлежащих населенных пунктов рассказал губернатор региона

По словам Сальдо, и жители Алешек и сейчас получают продукты и топливо, хотя и в ограниченном количестве.

Сейчас, пока еще не началась эта гуманитарная операция, жители там продолжают жить, и продолжают получать и продукты, и топливо. Правда в ограниченных количествах, потому что противник до этого мешал все это делать. Надеемся, что именно сейчас это будет намного легче и даст возможность увидеть и тех, кто не может выйти на связь, потому что… если связи нет, то и понять конкретно, что нужно и кто там находится, тоже до конца невозможно отметил Сальдо

Также глава региона сообщил, что режим прекращения огня для подготовки гуманитарной операции в районе Алешек соблюдается, все договоренности с украинской стороной реализуются.