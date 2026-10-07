Сальдо заявил о готовности рассмотреть предложения Киева по ситуации в Алешках Херсонская область готова рассмотреть предложения Киева по ситуации в Алешках

Москва7 окт Вести.Власти Херсонской области готовы рассмотреть предложения Киева по ситуации в Алешках, заявил в ходе брифинга глава региона Владимир Сальдо, передает ТАСС.

Любое действие противника, которое могло бы привести к улучшению ситуации, снижению напряженности, созданию более благоприятных условий для жителей, любое такое предложение, если оно эффективно, будет только приветствоваться. И если это не просто предложение, чтобы создать информационный повод приводит агентство слова губернатора

Во время брифинга Сальдо добавил, что непростое положение в городе сложилось довольно давно, однако именно сейчас Украина и Запад развернули глобальную информационную кампанию, направленную на европейскую и американскую аудиторию.

Реальную трагедию людей превратили в инструмент информационной войны написал Сальдо в мессенджере МАХ

Он указал, что ВСУ устроили настоящую блокаду города, убивая мирных жителей и мешая им выехать в более безопасное место. При этом российские военные и представители местной власти делают все, чтобы защитить население.