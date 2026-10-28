Россия и Украина продолжают соблюдать режим тишины в Алешках Лантратова: Москва и Киев продолжают соблюдать режим прекращения огня в Алешках

Москва28 окт Вести.Режим тишины, необходимый для осуществления гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области, соблюдается как Россией, так и Украиной. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в мессенджере MAX.

Режим прекращения огня ... действует с 27 октября напомнила она

По ее словам, за 30 часов действия режима тишины в Алешках не было зафиксировано ни одного инцидента. В городе проводится разминирование маршрутов для эвакуации и гуманитарной помощи.

Уже больше двух лет войска киевского режима систематически наносят удары по дорогам и подъездным путям к Алешкам — в ход идет как артиллерия, так и беспилотники, уничтожающие любой автотранспорт. Из-за действий украинских боевиков в городе сложилась тяжелая гуманитарная обстановка. С 04.00 мск 27 октября в районе Алешек введен режим тишины при посредничестве США.