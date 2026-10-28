Москва28 октВести.Президент России Владимир Путин направил письмо первой леди США Мелании Трамп, в котором поддержал ее посредническую роль в переговорах по проведению гуманитарной операции в Алешках Херсонской области. Об этом сообщает телеканал Fox News.
По данным источника, команда супруги главы Белого дома направила аналогичный запрос и украинской стороне, выясняя возможность ее выступления в качестве эксклюзивного посредника.
Старший советник первой леди Марк Бекман сообщил, что Мелания Трамп провела переговоры с высшим руководством России и Украины. Он отметил, что между сторонами установился высокий уровень доверия, а контакты принесли значительные результаты.
Отношения первой леди как с Россией, так и с Украиной со временем стали более теснымиподчеркнул Бекман
Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова также поблагодарила Меланию Трамп за посредничество в организации гуманитарной миссии, которое позволило расширить локальный режим прекращения огня между российскими и украинскими силами в районе Алешек Херсонской области за пределы города.