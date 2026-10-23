Москва23 октВести.Договоренность об организации гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области достигнута при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. Об этом в национальном мессенджере MAX сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
Ранее российская и украинская стороны согласились на прекращение огня в городе. Оно будет установлено для доставки гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения по специальному коридору.
При посредничестве первой леди США Мелании Трамп была достигнута договоренность об организации гуманитарной миссии в Алешках Херсонской областинаписала в посте Лантратова
Она также поблагодарила Меланию Трамп и участников переговорной группы за конструктивное взаимодействие при подготовке гуманитарной миссии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что покинуть Алешки смогут все желающие. Детали гумоперации, если они будут подлежать опубликованию, распространит Минобороны РФ.