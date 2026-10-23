Лантратова: договоренности по Алешкам достигнуты при помощи Мелании Трамп

Лантратова: договоренности по Алешкам достигли при посредничестве Мелании Трамп Лантратова: договоренности по Алешкам достигнуты при помощи Мелании Трамп

Москва23 окт Вести.Договоренность об организации гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области достигнута при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. Об этом в национальном мессенджере MAX сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Ранее российская и украинская стороны согласились на прекращение огня в городе. Оно будет установлено для доставки гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения по специальному коридору.

При посредничестве первой леди США Мелании Трамп была достигнута договоренность об организации гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области написала в посте Лантратова

Она также поблагодарила Меланию Трамп и участников переговорной группы за конструктивное взаимодействие при подготовке гуманитарной миссии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что покинуть Алешки смогут все желающие. Детали гумоперации, если они будут подлежать опубликованию, распространит Минобороны РФ.