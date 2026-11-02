Лантратова озвучила цель гуманитарной операции в Алешках Лантратова: цель гуманитарной миссии в Алешках была одна – передать гумпомощь

Москва2 ноя Вести.Единственная цель гуманитарной миссии в городе Алешки Херсонской области состояла в передаче гуманитарной помощи тем, кто в этом нуждается. Об этом в ходе пресс-конференции заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

По словам омбудсмена, проведению операции предшествовали подготовка и сложные переговоры, которые длились на протяжении месяцев.

Цель гуманитарной миссии была одна - передать гуманитарную помощь тем людям, которые в этой помощи нуждаются. А те люди, которые изъявили желание выехать из зоны боевых действий, получили возможность сделать это максимально безопасно сказала Лантратова

Ранее первая леди Соединенных Штатов Мелания Трамп заявила, что гуманитарная операция в Алешках предоставила возможность доставить помощь в регион и эвакуировать почти 800 человек.