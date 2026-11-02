Москва2 нояВести.Единственная цель гуманитарной миссии в городе Алешки Херсонской области состояла в передаче гуманитарной помощи тем, кто в этом нуждается. Об этом в ходе пресс-конференции заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
По словам омбудсмена, проведению операции предшествовали подготовка и сложные переговоры, которые длились на протяжении месяцев.
Цель гуманитарной миссии была одна - передать гуманитарную помощь тем людям, которые в этой помощи нуждаются. А те люди, которые изъявили желание выехать из зоны боевых действий, получили возможность сделать это максимально безопасносказала Лантратова
Ранее первая леди Соединенных Штатов Мелания Трамп заявила, что гуманитарная операция в Алешках предоставила возможность доставить помощь в регион и эвакуировать почти 800 человек.