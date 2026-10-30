Лантратова рассказала, что переживала за многодетную семью из Алешек Лантратова: переживала за многодетную семью, эвакуированную из Алешек

Москва30 окт Вести.Уполномоченный по правам человека России Яна Лантратова в интервью ИС "Вести" рассказала, что переживала за семью с семью детьми, которых удалось эвакуировать из города Алешки в Херсонской области, где прошла гуманитарная операция.

Эвакуация семьи из Алешек прошла успешно, в рамках гуманитарной миссии их встретила российский омбудсмен.

Честно, за эту семью очень волновалась. Я знала про них, знала, что семь деток, и мне было важно, чтобы детки были в безопасности. Очень важно, чтобы были в безопасности. Дай бог, чтобы в ближайшее время это произошло... Будем помогать семье сказала Лантратова

Семья рассказала, что за это время им пришлось непросто.

Что приходилось, то и ели. Ели и траву. Три месяца были очень тяжелыми поделилась мама Людмила

С 4 утра 27 октября на херсонском направлении был введен режим тишины в связи с подготовкой к гуманитарной операции в городе Алешки. Россия и Украина при содействии первой леди США Мелании Трамп согласились на прекращение огня в Алешках, чтобы обеспечить доставку гумпомощи и подготовить эвакуацию жителей.