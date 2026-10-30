Лантратова рассказала об эвакуации из Алешек семьи, где 7 детей Лантратова: семья с семью детьми согласилась на эвакуацию в последний момент

Москва30 окт Вести.Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала Telegram-каналу SHOT о семье с семью детьми, которая изначально не хотела покидать Алешки, но все же решилась на эвакуацию в последний момент.

Я очень волновалась за многодетную семью. Семь детей, самому маленькому ребеночку три годика. Было практически невозможно уговорить, чтобы они уехали. И до последнего момента, приезда сюда, понимания не было. Когда я приехала сюда, спросила: "Ну что?". Они сказали: "Мы готовы". Для нас это большая радость, дети этого ждали, ждали спокойствия, возможности нормально покушать, поесть. И это важно сказала Лантратова на опубликованном SHOT видео

Омбудсмен также поделилась впечатлениями о гуманитарной миссии, завершившейся в городе. По словам Лантратовой, ее тронуло, как члены команды пытаются спасти местных собак. Для части животных могут открыть приют в парке "Тайган" — сейчас ведутся соответствующие переговоры.

Кроме того, омбудсмена волнует судьба тех жителей, кто по ряду причин не может оставить родной город и эвакуироваться.

30 октября в Алешках завершается гуманитарная миссия и эвакуация местных жителей. С самого утра в город прибыла колонна с продуктами питания, медикаментами, врачами, топливом и другими необходимыми грузами. Сопровождали ее Яна Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. В настоящее время в Алешках действует режим тишины, который не нарушала ни одна из сторон. Договоренности о проведении гуманитарной миссии были достигнуты в ходе переговоров России и США, а также при посредничестве американской первой леди Мелании Трамп.