Гуманитарная миссия в Алешках завершается Лантратова: гуманитарная миссия в Алешках завершается

Москва30 окт Вести.Гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области завершается, колонна находится в Армянске. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Мы завершаем нашу гуманитарную миссию в Алешках. Сейчас мы уже находимся на территории Армянска, рассаживаемся по колоннам сказала она в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале

Алешки расположены на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ Херсона. В городе сложилась сложная гуманитарная ситуация. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что координирующую роль в организации гуманитарной миссии играет первая леди США Мелания Трамп.