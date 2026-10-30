Москва30 октВести.Гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области завершается, колонна находится в Армянске. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
Мы завершаем нашу гуманитарную миссию в Алешках. Сейчас мы уже находимся на территории Армянска, рассаживаемся по колоннамсказала она в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале
Алешки расположены на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ Херсона. В городе сложилась сложная гуманитарная ситуация. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что координирующую роль в организации гуманитарной миссии играет первая леди США Мелания Трамп.