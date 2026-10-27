Песков: гуманитарная миссия в Алешках идет по плану

Песков сообщил о соблюдении плана гуманитарной миссии в Алешках Песков: гуманитарная миссия в Алешках идет по плану

Москва27 окт Вести.Гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области реализуется в соответствии с планом, согласованным при посредничестве США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Все идет по плану сказал он в эфире одного из федеральных каналов

Представитель Кремля уточнил, что к согласованию порядка действий, в частности, имела отношение первая леди США Мелания Трамп.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о введении режима тишины на херсонском направлении с 04:00 мск 27 октября для проведения гуманитарной операции в районе Алешек.

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова также поблагодарила Меланию Трамп за посредничество в организации гуманитарной миссии, которое позволило расширить локальный режим прекращения огня между российскими и украинскими силами в районе Алешек Херсонской области за пределы города.