Мелания Трамп заявила о расширении зоны локального перемирия в Алешках

Мелания Трамп заявила о расширении зоны прекращения огня в Херсонской области Мелания Трамп заявила о расширении зоны локального перемирия в Алешках

Москва27 окт Вести.Локальный режим прекращения огня между российскими и украинскими силами в районе Алешек Херсонской области расширили за пределы города.

Об этом заявила первая леди США Мелания Трамп в социальной сети X.

По ее словам, сроки введения расширенного режима тишины продлили на два дня, чтобы обеспечить безопасность мирных жителей и доставку гуманитарной помощи.

Географическая зона прекращения огня расширилась за пределы Алешки, в пределах Херсонского региона написала Трамп

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о введении режима тишины на херсонском направлении с 04:00 мск 27 октября для проведения гуманитарной операции в районе Алешек.

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова также поблагодарила Меланию Трамп за посредничество в организации гуманитарной миссии.