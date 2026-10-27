Москва27 октВести.Локальный режим прекращения огня между российскими и украинскими силами в районе Алешек Херсонской области расширили за пределы города.
Об этом заявила первая леди США Мелания Трамп в социальной сети X.
По ее словам, сроки введения расширенного режима тишины продлили на два дня, чтобы обеспечить безопасность мирных жителей и доставку гуманитарной помощи.
Географическая зона прекращения огня расширилась за пределы Алешки, в пределах Херсонского регионанаписала Трамп
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о введении режима тишины на херсонском направлении с 04:00 мск 27 октября для проведения гуманитарной операции в районе Алешек.
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова также поблагодарила Меланию Трамп за посредничество в организации гуманитарной миссии.