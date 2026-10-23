Лантратова поблагодарила Меланию Трамп за помощь в прекращении огня в Алешках

Лантратова поблагодарила Меланию Трамп за помощь в организации миссии в Алешках Лантратова поблагодарила Меланию Трамп за помощь в прекращении огня в Алешках

Москва23 окт Вести.Омбудсмен Яна Лантратова выразила благодарность первой леди США Мелании Трамп за помощь в организации гуманитарной миссии в херсонских Алешках.

Благодарю первую леди США Меланию Трамп и всех участников переговорной группы за конструктивное взаимодействие по организации гуманитарной миссии написала Лантратова в мессенджере MAX

Ранее Лантратова отметила, что договоренности о прекращении огня в Алешках удалось достичь благодаря посредничеству Мелании Трамп. Омбудсмен подчеркнула, что оказание гуманитарной помощи жителям Алешек сейчас - главный приоритет.