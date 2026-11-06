Москва6 ноя Вести.Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова подвела итоги встречи с первой леди США Меланией Трамп в Вашингтоне, посвященной гуманитарной миссии в Алешках. Об результатах она написала в своем Telegram-канале.

Пресс-конференция прошла в Белом доме.

В Вашингтоне приняла участие в пресс-конференции Первой леди США Мелании Трамп в Белом доме. Подвели итоги гуманитарной миссии в Алешках, проведенной при ее координации. Для нас важна каждая человеческая жизнь. Продолжение сотрудничества – это возможность и дальше спасать людей и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. написала в посте Лантратова

На встрече также присутствовал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.