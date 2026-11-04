Дмитриев и Лантратова будут представлять Россию на встрече с Меланией Трамп Песков: на встречу с Меланией Трамп отправятся Дмитриев и Лантратова

Москва4 ноя Вести.На встречу с первой леди США Меланией Трамп отправятся российский омбудсмен Яна Лантратова и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Мы надеемся, там будет Кирилл Дмитриев. Но главная там будет, насколько я понимаю, Яна Лантратова, если она успеет добраться, по состоянию на пару часов назад еще не у всех, кто с ней летит, были визы пояснил он

Администрация президента США ранее объявила, что Мелания Трамп намерена организовать встречу представителей России и Украины в Белом доме. СМИ сообщали, что киевский режим может представлять руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.