Песков: Кремль пока не определил участников встречи у Мелании Трамп от РФ

Кремль пока не назвал представителей России на встрече у Мелании Трамп Песков: Кремль пока не определил участников встречи у Мелании Трамп от РФ

Москва3 ноя Вести.Пока нет информации о том, кто представит Россию на встрече с участием первой леди США Мелании Трамп, запланированной на 5 ноября в Белом доме. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента прокомментировал вопрос о составе российской делегации.

Ничего об этом еще не известно сказал он

Ранее во вторник стало известно, что Мелания Трамп намерена 5 ноября организовать в Белом доме встречу представителей России и Украины.

Ожидается, что первая леди США выступит с речью о прекращении огня в Алешках, достижению которого она способствовала.