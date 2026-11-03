Москва3 нояВести.Пока нет информации о том, кто представит Россию на встрече с участием первой леди США Мелании Трамп, запланированной на 5 ноября в Белом доме. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента прокомментировал вопрос о составе российской делегации.

Ничего об этом еще не известно

сказал он

Ранее во вторник стало известно, что Мелания Трамп намерена 5 ноября организовать в Белом доме встречу представителей России и Украины.

Ожидается, что первая леди США выступит с речью о прекращении огня в Алешках, достижению которого она способствовала.