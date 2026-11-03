Первая леди США задумала устроить встречу делегаций РФ и Украины в Белом доме Мелания Трамп хочет провести российско-украинскую встречу в Белом доме

Москва3 ноя Вести.Жена президента США Мелания Трамп хочет устроить встречу представителей РФ и Украины в Белом доме. Это следует из заявления администрации американского лидера.

Уточняется, что встреча может состояться 5 ноября.

Ранее при посредничестве первой леди США Россия и Украина согласовали режим прекращения огня в районе города Алешки Херсонской области для проведения гуманитарной операции.

30 октября в Алешки привезли несколько десятков тонн гуманитарной помощи – продукты питания, средства гигиены, топливо и многое другое. Кроме того, все желающие смогли покинуть город.