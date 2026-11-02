Вывезенные на Украину жители Алешек высказываются против Зеленского и ВСУ Военкор Коц: вывезенные на Украину жители Алешек критикуют Зеленского и ВСУ

Москва2 ноя Вести.Вывезенные на Украину жители города Алешки Херсонской области выступают против главы киевского режима Владимира Зеленского и Вооруженных сил Украины, заявил военкор Александр Коц в мессенджере Telegram.

Он прокомментировал заявление экс-депутата Херсонского горсовета Юрия Погребного о том, что жители Алешек говорят нелицеприятные вещи о Зеленском и не любят Украину из-за обстрелов их города боевиками ВСУ. Кроме того, по признанию Погребного, большинство мужчин призывного возраста отказались эвакуироваться на украинскую сторону.

В Киеве, видимо, рассчитывали, что жители Алешек, по тем или иным причинам решившие выехать на украинскую территорию, падут ниц перед своими освободителями и будут петь хвалебные оды Зеленскому. А они, внезапно, оказались "сломленными и озлобленными", еще и верховного главкома ругают… Когда реальность – за окном, а не в "телемарафоне", быстро избавляешься от иллюзий о "плохих" и "хороших". И начинаешь волком кидаться на каждого, кто заговорит о скорой перемоге написал Коц

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о переговорах по организации ежемесячных поставок гуманитарной помощи в Алешки. Омбудсмен подчеркнула, что работу по передаче гуманитарной помощи необходимо продолжать с учетом возникающих потребностей.