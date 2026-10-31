Автобусы с эвакуированными жителями Алешек въехали на Украину через Белоруссию

Автобусы с решившими уехать на Украину жителями Алешек пересекли границу Автобусы с эвакуированными жителями Алешек въехали на Украину через Белоруссию

Москва31 окт Вести.Автобусы с эвакуированными жителями города Алешки Херсонской области пересекли границу со стороны Белоруссии на участке в Черниговской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

По его словам, прибывших граждан ожидают в Киеве.

Зеленский добавил, что для приема эвакуированных сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям подготовили палатки, медицинский пункт, организовали горячее питание, а также обеспечили запасы корма для вывозимых домашних животных.

Ранее Минобороны России сообщало, что те эвакуированные жители города Алешки, которые пожелали уехать на Украину, вылетели из аэропорта Анапы в белорусский Гомель.

Алешки - город, расположенный на левом берегу Днепра. По заявлению российского лидера Владимира Путина, Украина минировала подходы к Алешкам и фактически создавала гуманитарную катастрофу. Для гуманитарной миссии в районе населенного пункта с 27 октября действует режим прекращения огня - до 22:59 1 ноября. Гуманитарная миссия началась в ночь на 30 октября.