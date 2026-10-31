БЕЛТА: первый самолет с жителями Алешек приземлился в аэропорту Гомеля

Первый самолет с жителями Алешек сел в аэропорту Гомеля БЕЛТА: первый самолет с жителями Алешек приземлился в аэропорту Гомеля

Москва31 окт Вести.Первый самолет с жителями города Алешки Херсонской области сел в аэропорту белорусского Гомеля. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

Путь был продолжительным - жители Алешек ехали в Анапу на автобусах, после чего провели в воздухе несколько часов, добираясь до Гомеля говорится в материале

Агентство пишет, что в Гомеле для встречи жителей Алешек задействовали весь комплекс аэропорта, на месте развернут полноценный палаточный городок. Людям оказывают помощь сотрудники МЧС, врачи и волонтеры "Красного креста". Для самых маленьких пассажиров предусмотрены игровые зоны.

Уточняется также, что в аэропорту Гомеля жители Алешек будут дожидаться выезда в пункт пропуска "Новая Гута" Гомельского района – оттуда им предстоит проследовать на территорию Украины.

Алешки - город на левом берегу Днепра. По заявлению президента РФ Владимира Путина, Украина минировала подходы к Алешкам и фактически создавала гуманитарную катастрофу. Для проведения гуманитарной миссии в районе населенного пункта с 27 октября действует режим прекращения огня - до 22:59 1 ноября. Гуманитарная миссия началась в ночь на 30 октября.