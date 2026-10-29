Журналист Попов рассказал подробности о начале гуманитарной операции в Алешках Журналист Попов поделился подробностями гуманитарной операции в Алешках

Москва29 окт Вести.Гуманитарная операция в городе Алешки Херсонской области началась в четыре часа утра 29 октября, точный маршрут движения не раскрывается из соображений безопасности, рассказал автор ИС "Вести" Евгений Попов.

Журналист находится в автобусе на пути в Херсонскую область.

Гуманитарная операция уже началась сегодня в четыре утра, по соображениям безопасности точный маршрут движения не раскрывается. Сейчас мы в одном из южных регионов России в автобусе вместе с российскими и иностранными журналистами. Звучит самая разная речь. Украинская делегация во главе с уполномоченным по правам человека [Дмитрием] Лубинцом выдвинется из Гомеля прямо в точку сбора гуманитарной колонны. Уже в ближайшее время жители Алешек получат возможность выехать или в Россию, или на Украину. Или же те, кто останется, получат гуманитарную помощь, продукты и лекарства сообщил Попов

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила об отправке в Алешки гуманитарной помощи.

В Кремле рассчитывают, что 29-30 октября в Алешки Херсонской области удастся безопасно доставить гуманитарную помощь, а желающие покинуть город смогут эвакуироваться, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.