Попов рассказал об иностранных журналистах, направившихся в Алешки Попов рассказал, журналисты каких стран направились в Алешки

Москва29 окт Вести.Большое количество иностранных журналистов отправилось Алешки Херсонской области. Об этом сообщил автор ИС "Вести" Евгений Попов, который вместе с гуманитарной колонной также направляется в данный населенный пункт.

С нами из Москвы летели большое количество репортеров - из Китая, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Соединенных Штатов. Эти люди настроены на то, чтобы работать заявил он

Как сообщил Попов, представители Newsmax для подстраховки взяли с собой бронежилеты, однако, по их признаниям, защита пока не понадобилась.