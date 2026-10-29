Журналисты из ЕС отказались обсуждать ситуацию в Алешках с репортером из РФ

Журналисты из ЕС проигнорировали вопрос российского репортера об Алешках Журналисты из ЕС отказались обсуждать ситуацию в Алешках с репортером из РФ

Москва29 окт Вести.Журналисты из итальянских и французских СМИ, которые направляются в Алешки Херсонской области, отказались отвечать на расспросы. Об этом казусе рассказал военкор ИС "Вести" Сергей Зенин, который попытался задать вопросы коллегам.

В дороге пытаемся поговорить с репортерами из крупных западных телеканалов. В ответ - однозначное нет. Очень конечно жаль, что наши итальянские и французские коллеги отказались давать нам интервью. Но это, я уверен, не их личная инициатива, а это установка из руководства заявил Зенин

Журналист из США Рик Санчес в свою очередь отметил, что не опасается высказывать свое мнение в России.

У вас есть представители России, представители Украины, к вам приезжают журналисты из Америки и, возможно, несколько человек с Запада. Так что здесь есть потенциал, чтобы нужные люди оказались в нужном месте и, надеюсь, приняли правильное решение. Возможно, это искра, спусковой крючок, тот катализатор, который необходим пояснил он

Ранее сообщалось, что гуманитарная операция в городе Алешки Херсонской области началась в четыре часа утра 29 октября, точный маршрут движения гумколонны не раскрывается из соображений безопасности, рассказал автор ИС "Вести" Евгений Попов.