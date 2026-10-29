Немецкий журналист заявил, что миру важно показать происходящее в Алешках Немецкий журналист: миру нужно показать, что происходит в Алешках

Москва29 окт Вести.В мире должны знать, что на самом деле происходит в Алешках Херсонской области. Об этом ИС "Вести" заявил журналист немецкого портала Anti-Spiegel Томас Рэппер.

По его словам, в нынешней ситуации самое страшное не то, что в населенном пункте разрушены дома, а то, какой опыт пришлось пережить мирным жителям.

Самое страшное – это не разрушенные дома, к этому привыкаешь, а люди, которые это пережили, это у них в глазах все видно будет. Это нужно миру показать, показать, что происходит однозначно. И эти люди заслужили, чтоб их не забыли подчеркнул он

Ранее автор ИС "Вести" Евгений Попов сообщил о большом количестве иностранных журналистов, которые направились в Алешки, где с 27 октября начал действовать режим тишины в связи с гуманитарной миссией.