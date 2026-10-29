Москва29 окт Вести.Представители американского издания Newsmax, которые направились в Алешки в период режима тишины, начавшегося 27 октября, взяли с собой бронежилеты. Это выяснил автор ИС "Вести" Евгений Попов, который вместе с гуманитарной колонной направляется в Алешки.

Мы взяли с собой бронежилеты. Мы не знали, какой будет обстановка, поэтому решили подстраховаться. Не знаю, понадобятся ли они нам, по ощущениям здесь довольно безопасно поделились с Поповым представители американского СМИ

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что режим прекращения огня в Алешках Херсонской области может стать прецедентом для других участков, где требуется гуманитарная пауза.