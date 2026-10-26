Песков: гуманитарная пауза в Алешках может стать прецедентом для других участков

Песков: прекращение огня в Алешках может стать прецедентом на других участках Песков: гуманитарная пауза в Алешках может стать прецедентом для других участков

Москва26 окт Вести.Режим прекращения огня в Алешках Херсонской области может стать прецедентом для других участков, где требуется гуманитарная пауза, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Он ответил на вопрос о возможности расширить миротворческую инициативу Мелании Трамп на другие зоны боевых действий.

В гуманитарных целях абсолютно может (стать прецедентом - ред.). Тем более когда речь идет о непосредственном, очень позитивном, позитивном координирующем вмешательстве в этот процесс американской стороны, американских переговорщиков, первой леди США Меланьи Трамп. Мы высоко ценим эти усилия, конечно, это может стать прецедентом сказал официальный представитель Кремля

23 октября Белый дом объявил, что Москва и Киев договорились временно прекратить огонь в Алешках для доставки гуманитарной помощи и подготовки эвакуации жителей. По данным Вашингтона, первая леди США Мелания Трамп и ее представитель напрямую взаимодействовали руководством обеих стран для согласования условий операции.

С российской стороны прекращение огня должно начаться 27 октября в 04.00 мск. "Режим тишины" со стороны Киева в рамках гуманитарной миссии в Алешках будет установлен одновременно с российским, сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.