Песков: сотрудничество по линии военных между США и Украиной не заканчивалось

Песков указал на военное сотрудничество между США и Украиной Песков: сотрудничество по линии военных между США и Украиной не заканчивалось

Москва23 окт Вести.США и Украина не прекращали военное сотрудничество друг с другом, не стоит смотреть на это через "розовые очки". Таким мнением с журналистами поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Никакое сотрудничество по линии военных [между США и Украиной] не сворачивалось. Здесь не нужно смотреть в розовых очках сказал Песков

Ранее на сайте Белого дома также появилась информация о том, что первая леди США Мелания Трамп добилась прекращения огня в Алешках Херсонской области. Американская сторона утверждает, что Россия и Украина согласились временно прекратить все военные действия в Алешках, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и подготовить эвакуацию гражданского населения.

Согласно сообщению Белого дома, локальное прекращение огня в Алешках вступит в силу 29 октября 2026 года.