Москва23 октВести.США и Украина не прекращали военное сотрудничество друг с другом, не стоит смотреть на это через "розовые очки". Таким мнением с журналистами поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Никакое сотрудничество по линии военных [между США и Украиной] не сворачивалось. Здесь не нужно смотреть в розовых очкахсказал Песков
Ранее на сайте Белого дома также появилась информация о том, что первая леди США Мелания Трамп добилась прекращения огня в Алешках Херсонской области. Американская сторона утверждает, что Россия и Украина согласились временно прекратить все военные действия в Алешках, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и подготовить эвакуацию гражданского населения.
Согласно сообщению Белого дома, локальное прекращение огня в Алешках вступит в силу 29 октября 2026 года.