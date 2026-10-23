Попытки Киева атаковать цели в России не прекращались, заявил Песков Песков: Украина не прекращала попытки атаковать цели на территории России

Москва23 окт Вести.Украина не останавливала военное сотрудничество с США, попытки атаковать цели, расположенные на территории РФ, не прекращались. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, сотрудничество по линии военных между США и Украиной не сворачивалось, и на это "не нужно смотреть в розовых очках".

Никто не прекращал [на Украине], во-первых, попытки атаковать различные цели на территории Российской Федерации. И никакое сотрудничество по линии военных не сворачивалось. Не нужно смотреть в "розовых очках" сказал Песков

Ранее Песков заявил, что попытки ВСУ атаковать российские регионы — это проявления агонии киевского режима. По его словам, Москва постоянно отвечает на действия Киева, нанося планомерные массированные удары, которые уже дают свои результаты.