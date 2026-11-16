Песков оценил возможность переговоров с Украиной после атаки на Крымский мост

Украина атаковала Крымский мост на фоне своих заявлений о мире, отметил Песков Песков оценил возможность переговоров с Украиной после атаки на Крымский мост

Москва16 ноя Вести.В ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал атаку ВСУ на Крымский мост на фоне заявлений Украины о желании мира с Россией.

Массированная была атака дронов. Что касается корреляции с мирным процессом, они (украинские власти — Прим. ред.) сами говорили, что хотят мира на годы и столетия ответил Песков

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что переговорный процесс с Украиной растянут во времени, но при этом спецоперация РФ продолжается

Дмитрий Песков также отметил эффективную работу российской противовоздушной обороны, добавив, что ни одна система в мире не может застраховать от массированных атак.

Утром 16 ноября ВСУ атаковали Крымский мост, движение транспорта было ограничено. Через некоторое время по мосту возобновилось движение поездов. В Совфеде атаку назвали однозначной попыткой Киева сорвать переговоры.