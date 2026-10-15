Песков: моратория от Киева на удары по НПЗ РФ не было, ничего нового нет

Песков заявил, что моратория от Киева на удары по НПЗ фактически не было Песков: моратория от Киева на удары по НПЗ РФ не было, ничего нового нет

Москва15 окт Вести.Моратория со стороны Украины на удары по российским энергообъектам фактически не было, в этом нет ничего нового. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, киевский режим продолжает наносить удары по российским энергообъектам, вступая в противоречия с мирными усилиями США.

Удары по нашим НПЗ и объектам энергосектора продолжались в эти дни. Поэтому никакой новации здесь нет сказал Дмитрий Песков

Накануне он заявил, что работа по вопросу энергетического перемирия между Россией и Украиной продолжается, конкретики еще никакой нет. По мнению вице-премьера России Александра Новака, украинская сторона не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия.

В марте прошлого года Москва и Киев договорились на 30 дней прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры. И если со стороны РФ все условия соблюдались неукоснительно, Украина нарушила мораторий порядка 130 раз.