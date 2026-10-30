Песков: удары ВСУ по НПЗ России не ставят под вопрос переговоры по Украине

Песков: удары ВСУ по российским НПЗ не ставят под вопрос переговоры по Украине Песков: удары ВСУ по НПЗ России не ставят под вопрос переговоры по Украине

Москва30 окт Вести.Удары киевского режима по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) не ставят под вопрос проведение трехсторонних переговоров по Украине. Об этом ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Нет сказал он, отвечая на соответствующий вопрос

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее сообщил, что Киев возобновил атаки на российские энергообъекты после перерыва. По его словам, ночью ВСУ нанесли удары по трем российским НПЗ. Система ПВО сработала, однако на одном заводе зафиксированы небольшие повреждения, отметил зампред правительства.