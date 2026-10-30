Песков: подготовка к переговорам по Украине не означает ограничения боев

Песков исключил ограничения боев на время подготовки переговоров Песков: подготовка к переговорам по Украине не означает ограничения боев

Москва30 окт Вести.Подготовка к трехсторонним переговорам по Украине не означает, что Россия берет на себя обязательства ограничить боевые действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Подготовка к переговорам не подразумевает каких-то взятых на себя обязательств по ограничению боевых действий. Мы неоднократно говорили сами, что мы против прекращения огня, которое даст передышку украинцам сообщил представитель Кремля в ответ на вопрос журналиста ИС "Вести" Ольги Князевой

По словам Пескова, Москва не планирует поднимать тему недавних атак на НПЗ на переговорах в Абу-Даби.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность Москвы возобновить трехсторонние переговоры по Украине.

Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, они могут пройти в Абу-Даби в 10-х числах ноября.