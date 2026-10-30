Москва30 октВести.Москва не планирует поднимать на трехсторонних российско-американо-украинских переговорах в Абу-Даби тему атак Киева на российские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом заявил ИС "Вести" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Нами не будет. Мы этому противодействуемответил на вопрос Дмитрий Песков
Он подчеркнул, что Россия ведет СВО, чтобы лишить Киев возможности наносить удары.
В пятницу украинский режим атаковал три российских нефтеперерабатывающих завода и один газохимический комплекс.
Трехсторонние переговоры по Украине могут пройти в Абу-Даби в 10-х числах ноября.