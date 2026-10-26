Песков: РФ не будет публично обсуждать детали переговоров по Украине Песков: публичное обсуждение деталей переговоров по Украине навредит процессу

Москва26 окт Вести.Россия не будет обсуждать детали переговоров по украинскому урегулированию, поскольку это может навредить потенциальному процессу мирного урегулирования. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что для урегулирования украинского конфликта предстоит серьезный разговор, состоящий из большого количества деталей, открытого обсуждения которых Москва хотела бы избежать.

Обсуждать эти детали в публичном ключе мы не хотели бы, ибо считаем, что это навредит потенциальному будущему мирному процессу сказал Песков

Комментируя высказывания Владимира Зеленского по теме территорий, Песков отметил, что территориальный вопрос может стать "темой для обсуждения в ходе попыток мирного урегулирования".

Ранее Зеленский заявил о готовности обсуждать территориальный вопрос в рамках урегулирования конфликта, однако подчеркнул, что такие переговоры возможны исключительно на высшем уровне власти России и Украины. По его словам, американская сторона уже давно поднимает вопрос так называемого обмена территориями. Киев не готов соглашаться на обмен, но допускает обсуждение, отметил Зеленский.