Песков: Киев не проявляет склонности к комплексным договоренностям

Песков: Киев не склонен к комплексным договоренностям Песков: Киев не проявляет склонности к комплексным договоренностям

Москва2 окт Вести.Фрагментарные договоренности с Украиной не приблизят к миру, а склонности к комплексным договоренностям Киев не проявляет, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что соглашение может быть только комплексным.

Киевский режим не проявляет какой-либо склонности к каким-то комплексным договоренностям​​​. Какие-то фрагментарные договоренности не способны приблизить нас к мирному регулированию заявил Песков

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что все раунды переговоров по Украине прекращались не Москвой.