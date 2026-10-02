Москва2 октВести.Фрагментарные договоренности с Украиной не приблизят к миру, а склонности к комплексным договоренностям Киев не проявляет, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что соглашение может быть только комплексным.
Киевский режим не проявляет какой-либо склонности к каким-то комплексным договоренностям. Какие-то фрагментарные договоренности не способны приблизить нас к мирному регулированиюзаявил Песков
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что все раунды переговоров по Украине прекращались не Москвой.