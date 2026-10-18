Песков назвал атаки БПЛА на регионы РФ агонией киевского режима Песков: атаки ВСУ дронами на регионы РФ – последние появления агонии Киева

Москва18 окт Вести.Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать беспилотниками российские регионы – это последние проявления агонии киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

Какие-то последние проявления агонии наблюдаются. Киевский режим сопротивляется. Но это не может поменять ход событий сказал он

Официальный представитель Кремля добавил, что Москва постоянно отвечает на действия Киева, нанося планомерные массированные удары, которые уже дают свои результаты.

В воскресенье российская ПВО отразила одну из самых массированных атак ВСУ на регионы РФ - были уничтожены 1015 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.