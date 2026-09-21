В Кремле назвали атаку украинских БПЛА попыткой повлиять на выборы в РФ Песков назвал атаки беспилотников попыткой сорвать выборы в России

Москва21 сен Вести.Украинские боевики пытались сорвать выборы в России с помощью массированных атак беспилотников, однако это не возымело успеха. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выступая на медиафоруме Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана, Песков прокомментировал вопрос журналистов, является ли налет украинских дронов саботажем.

Является и саботажем, и является попыткой сорвать эти выборы. Никакого эффекта это не возымело сказал он

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера 19 сентября российские силы ПВО отразили атаку более 1,6 тысячи беспилотников. По его словам, около 450 БПЛА были уничтожены на подлете к Москве.

Собянин назвал атаку самой масштабной и также заявил, что она могла быть организована с целью сорвать выборы. Мэр столицы подчеркнул, что добиться этого не удалось.