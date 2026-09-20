Москва20 сен Вести.Причинами массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву в ночь на 20 сентября могли стать желание киевского режима сорвать выборы в РФ, а также "очередная театральщина от Зеленского", считает военный корреспондент Александр Коц. Его мнение по этому поводу опубликовано на сайте KP.RU.

В России проходят выборы. И Киев вполне умышленно пытается их сорвать… Вторая причина сегодняшнего удара по Москве — очередная театральщина от [главы киевского режима Владимира] Зеленского написал Коц

Также, по словам военкора, существует и третий вариант, к которому необходимо готовиться в первую очередь.

Противник прощупывает московское небо дронами, в поисках слабых мест предположил Коц

Военкор заметил, что Киев отрабатывает деньги Запада, которые были выданы "на ослабление России путем вооруженного конфликта".

При этом Коц подчеркнул, что "в общем и целом, столичный купол ПВО украинцы своими дронами пробить так и не смогли".

Мэр Москвы Сергей Собянин утром 20 сентября сообщил, что на всех рубежах с вечера 19 сентября системы ПВО перехватили свыше 1600 украинских беспилотников. Столичный градоначальник назвал эту атаку дронов ВСУ на Москву самой массированной.

По словам Собянина, украинская атака была спланирована с целью срыва выборов в Госдуму России.

Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, что все избирательные участки в Москве, в том числе в центрах госуслуг, торговых центрах и районных "местах встреч", открылись в положенное время.