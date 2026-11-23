Москва23 ноя Вести.Удары Вооруженных сил (ВС) РФ по военной инфраструктуре на Украине оставляют весьма болезненные последствия для киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты задали ему вопрос о том, как в Кремле могут прокомментировать попытки атак на РФ за последние 48 часов, и последует ли ответная реакция с российской стороны​​​. Песков отметил, что российская армия ежедневно продолжает практику нанесения масштабных комплексных ударов по военным объектам на Украине.

И эта практика оставляет весьма и весьма болезненные для киевского режима последствия отметил представитель Кремля

Так, в ночь на понедельник, 23 ноября, российские войска поразили электроподстанцию 330 кВ в Днепропетровске, обеспечивающую работу предприятий военной промышленности Украины, в порту Измаил Одесской области объекты портовой инфраструктуры, задействованные в доставке военного имущества для украинской армии, и сухогруз на переходе морем юго-западнее Одессы, доставлявший грузы военного назначения.

Позже в Минобороны сообщили об ударах ВС РФ по военным аэродромам и радиолокационным станциям слежения за воздушной обстановкой на Украине.