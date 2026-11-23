Москва23 нояВести.В Татарстане беспилотники ударили по резервуарам для хранения нефти недалеко от Альметьевска. Информации о пострадавших не поступало. Об этом сообщила пресс-служба главы республики Рустама Минниханова на платформе MAX.
Отмечается, что утром в понедельник, 23 ноября, беспилотники Вооруженных сил Украины вновь атаковали юго-восток Татарстана. Мишенью стали нефтяные резервуары рядом с Альметьевском.
По информации, которую в оперативном порядке получает Раис республики Рустам Минниханов, целью преступников стали резервуары для хранения нефти вблизи Альметьевскаговорится в публикации
После продолжительного налета зафиксированы повреждения нескольких объектов.
На месте работают сотрудники оперативных служб.