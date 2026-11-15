Минниханов осмотрел поврежденные объекты в Нижнекамске после атаки БПЛА

Глава Татарстана оценил последствия атаки беспилотников на Нижнекамск Минниханов осмотрел поврежденные объекты в Нижнекамске после атаки БПЛА

Москва15 ноя Вести.Глава Республики Татарстана Рустам Минниханов приехал в Нижнекамск, который подвергся массированной атаке дронов ВСУ утром в воскресенье, 15 ноября. Об этом сообщается в Telegram-канале Минниханова.

Раис посетил предприятия промышленной зоны, по которым пришлись удары. Ему доложили о повреждениях, зафиксированных на объектах, и мерах для скорейшего устранения последствий.

Отмечается, что один беспилотник ударил по многоквартирному дому. К счастью, обошлось без пострадавших.

Помимо промышленной зоны, пострадали и гражданские объекты. Один беспилотник влетел в квартиру, люди чудом не пострадали говорится в публикации

Информация о других последствиях атаки уточняется.