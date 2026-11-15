При ударе БПЛА по Нижнекамску пострадали шесть человек

Мэр Нижнекамска Беляев сообщил о шести пострадавших при атаке БПЛА При ударе БПЛА по Нижнекамску пострадали шесть человек

Москва15 ноя Вести.В результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Нижнекамске в Татарстане пострадали шесть человек, сообщил в MAX мэр города Радмир Беляев.

Ранее было известно о трех пострадавших в Нижнекамском районе.

Градоначальник подтвердил, что при ударах никто не погиб и отметил, что одному из пострадавших потребовалась госпитализация.

К сожалению, пострадали шесть человек. Пятерым оказана необходимая медицинская помощь, один пострадавший (сотрудник Росгвардии) госпитализирован. Благодаря своевременной эвакуации удалось избежать жертв говорится в публикации

Кроме того, в многоэтажном доме, в одну из квартир которого попал БПЛА, восстановлены электроснабжение и подача воды. Жители уже могут вернуться в свои квартиры.

Ранее сообщалось, что утром в воскресенье, 15 ноября, Нижнекамск был атакован беспилотниками. Повреждения получили объекты в промзоне и жилой дом.