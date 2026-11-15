В результате атаки БПЛА в Нижнекамске пострадал сотрудник Росгвардии

Росгвардеец госпитализирован после атаки БПЛА на Нижнекамск В результате атаки БПЛА в Нижнекамске пострадал сотрудник Росгвардии

Москва15 ноя Вести.Сотрудник Росгвардии пострадал при атаке беспилотных летательных аппаратов в Нижнекамске, сообщил в MAX мэр города Радмир Беляев.

Силовик стал одним из шести пострадавших в результате ударов БПЛА.

К сожалению, пострадали шесть человек. Пятерым оказана необходимая медицинская помощь, один пострадавший (сотрудник Росгвардии) госпитализирован говорится в публикации

Беспилотники атаковали Нижнекамск утром в воскресенье, 15 ноября. Повреждения получили объекты в промышленной зоне. Как стало известно впоследствии, один из БПЛА попал в жилой дом и не взорвался.