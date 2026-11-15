После атаки БПЛА в Нижнекамске работают два пункта временного размещения

Два ПВР развернули в Нижнекамске после атаки беспилотников После атаки БПЛА в Нижнекамске работают два пункта временного размещения

Москва15 ноя Вести.Мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил в MAX, что в городе работает два пункта временного размещения (ПВР).

В пункте размещения, развернутом на базе детского детского сада № 68, предусмотрены горячее питание, комната отдыха, на месте дежурит медик.

Второй пункт временного размещения работает также на базе КИУ. Сейчас там находится семья из четырех человек говорится в публикации

Радмир Беляев заверил, что ПВР будут работать столько, сколько потребуется, и отметил, что все бытовые и организационные работы решаются на месте.

Утром в воскресенье, 15 ноября, Нижнекамск подвергся атаке беспилотников. Повреждения получили объекты в промышленной зоне и жилой дом, из него эвакуировали жильцов.

По последним данным, в результате утренней атаки БПЛА в Нижнекамском районе пострадали три человека.