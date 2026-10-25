Москва25 октВести.После атак БПЛА на Белгород в городе организована работа пунктов временного размещения, в настоящий момент в них поселились 53 человека, сообщил в своем MAX-канале мэр Валентин Демидов.
Он работает на местах происшествий с горожанами, чье имущество пострадало от ударов беспилотников ВСУ этой ночью.
Всем, кому это необходимо, предлагаем размещение в ПВР. Автобусы организовали. Обеспечим всем необходимым. К этому моменту 53 человека приняли решение разместиться в пунктахнаписал градоначальник
Он добавил, что в настоящее время коммунальные службы закрывают тепловой контур зданий, далее будет убран мусор и осколки.
Ранее сообщалось, что в Белгороде в результате атак БПЛА погиб мирный житель, пострадали десять человек, среди которых сотрудник скорой помощи.