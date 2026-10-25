Демидов: после атак БПЛА на Белгород более 50 жителей города размещены в ПВР

В Белгороде открылись ПВР для пострадавших после атак БПЛА на город Демидов: после атак БПЛА на Белгород более 50 жителей города размещены в ПВР

Москва25 окт Вести.После атак БПЛА на Белгород в городе организована работа пунктов временного размещения, в настоящий момент в них поселились 53 человека, сообщил в своем MAX-канале мэр Валентин Демидов.

Он работает на местах происшествий с горожанами, чье имущество пострадало от ударов беспилотников ВСУ этой ночью.

Всем, кому это необходимо, предлагаем размещение в ПВР. Автобусы организовали. Обеспечим всем необходимым. К этому моменту 53 человека приняли решение разместиться в пунктах написал градоначальник

Он добавил, что в настоящее время коммунальные службы закрывают тепловой контур зданий, далее будет убран мусор и осколки.

Ранее сообщалось, что в Белгороде в результате атак БПЛА погиб мирный житель, пострадали десять человек, среди которых сотрудник скорой помощи.