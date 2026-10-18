Москва18 октВести.Во Всеволожске Ленинградской области для пострадавших после ночной атаки БПЛА на регион открыли пункт временного размещения (ПВР). Об этом написала в Telegram-канале глава Всеволожского района Лира Бурак.

Она сообщила, что приехала на место повреждения жилого дома во Всеволожске в 4 утра.

Приняли решение оперативно развернуть пункт временного размещения жителей в Доме культуры

говорится в публикации

Часть квартир, по словам чиновницы, залита. Сейчас местные власти прорабатывают варианты дальнейшего комфортного размещения жителей пострадавших квартир.

В частности, рассматривается возможность предоставления им мест в гостинице или в детском лагере. Лира Бурак заверила, что все получат необходимую помощь и поддержку.