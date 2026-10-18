Для пострадавших от атаки БПЛА во Всеволожске открыли ПВР

ПВР открыли во Всеволожске для пострадавших от атаки БПЛА на Ленобласть Для пострадавших от атаки БПЛА во Всеволожске открыли ПВР

Москва18 окт Вести.Во Всеволожске Ленинградской области для пострадавших после ночной атаки БПЛА на регион открыли пункт временного размещения (ПВР). Об этом написала в Telegram-канале глава Всеволожского района Лира Бурак.

Она сообщила, что приехала на место повреждения жилого дома во Всеволожске в 4 утра.

Приняли решение оперативно развернуть пункт временного размещения жителей в Доме культуры говорится в публикации

Часть квартир, по словам чиновницы, залита. Сейчас местные власти прорабатывают варианты дальнейшего комфортного размещения жителей пострадавших квартир.

В частности, рассматривается возможность предоставления им мест в гостинице или в детском лагере. Лира Бурак заверила, что все получат необходимую помощь и поддержку.