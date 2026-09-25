Москва25 сенВести.Порядка 40 жильцов пятиэтажного жилого дома, пострадавшего во время утренней атаки украинских БПЛА на Ульяновск, разместят в ПВР на базе гостиницы "Волга". Об этом сообщили в администрации города.
Для жителей дома на улице Розы Люксембург организуют подачу двух автобусов к 18.00 (17.00 мск).
По уточненным данным, такое желание изъявили порядка 40 жителей МКД, на который пришелся основной удар вражеского беспилотника. Также в резерве находятся гостиницы "Октябрьская" и "Венец"сказано в сообщении
Ранее губернатор Ульяновской области сообщил, что для жителей наиболее поврежденного дома откроют ПВР на базе гимназии №21 и гостиницы "Волга".
Утром 25 сентября Ульяновская область подверглась массированной атаке украинских БПЛА. В результате пострадали восемь человек, в том числе подростки 14 и 17 лет. Госпитализированы четверо. После атаки зафиксированы повреждения контактной сети трамвайных путей, также ущерб нанесен одному из промышленных предприятий. Возбуждено дело о теракте.