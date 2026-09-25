После атаки ВСУ на Ульяновск для жителей поврежденных домов развернули ПВР Пункт временного размещения развернули в Ульяновске после атаки ВСУ

Москва25 сен Вести.После массированной атаки украинских беспилотников в Ульяновске на базе гостиницы "Волга" развернули пункт временного размещения. Об этом сообщил глава региона Алексей Русских.

Жителей наиболее поврежденного дома в северной части города принято решение собрать в школе №29 (второй корпус гимназии №21, улица Розы Люксембург,48) для оказания любой помощи, которая им потребуется. Для людей развернут пункт временного размещения в гостинице "Волга", там же поручил обеспечить горячее питание написал губернатор в мессенджере МАХ

После атаки зафиксированы повреждения контактной сети трамвайных путей, также ущерб нанесен одному из промышленных предприятий. На части улиц в целях безопасности перекрыто движение. На местах работают представители оперативных и экстренных служб.

Принято решение отменить занятия во всех школах и учреждениях среднего профессионального образования региона.

По последним данным, пострадали восемь человек, в том числе подростки 14 и 17 лет. Госпитализированы четверо. Всем оказывается медицинская помощь в полном объеме.

Возбуждено дело о теракте.